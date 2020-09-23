Белорусские военные поклялись служить народу и президенту страны

Военные Белоруссии после инаугурации президента страны Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и главе государства.

«В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины», – сообщает БелТА.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства.

В ходе инаугурации президент Белоруссии заявил, что цветная революция в республике провалилась, хотя государственности был брошен беспрецедентный вызов.