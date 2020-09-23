Лукашенко заявил о провале цветной революции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на инаугурации во Дворце Независимости заявил, что цветная революция в республике провалилась, хотя государственности был брошен беспрецедентный вызов.

Лукашенко заявил на инаугурации, что «в этот торжественный день президент дает клятву на верность отечеству и народу с особым чувством», и в нем «очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», передает БелТА.

«День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», – подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что 2020 год войдет в историю Белоруссии как крайне эмоциональный период: «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов – вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну».

Лукашенко отметил, что эти события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания.

«Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», – добавил он.

Президент в ходе церемонии отметил, что, «находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего».

«И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Белоруссии период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», – заявил Лукашенко.

Он также заявил, что «сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства».

«Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях», – добавил президент.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.

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