Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии

«Смешно смотреть и слушать. Политический водевиль, в который втянули всю страну», — сказал газете ВЗГЛЯД медик Анатолий Домников, комментируя сообщение о быстрой и успешной выписке «отравленного «Новичком» блогера Алексея Навального из немецкой клиники Charite и ожидаемом полном выздоровлении пациента.

«Это в очередной раз подчеркивает, что это не «Новичок». От отравляющего вещества Алексей Навальный должен был бы погибнуть. Такое быстрое выздоровление удивляет вдвойне. Никаким «Новичком» тут даже и не пахнет. Боевые отравляющие вещества все-таки создают не для того, чтобы люди после этого остались живы и полностью восстановились через такой короткий срок», – убежден председатель московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

Ранее в берлинской клинике Charite, где проходил лечение Навальный, сообщили, что пациента выписали в связи с улучшением состояния. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

В начале сентября правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального отравили «веществом из группы «Новичок». Неделю назад, когда Навальный начал вставать с постели, власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие «Новичка» в пробах блогера.

«Это «чудо исцеления» очень похоже на политический водевиль, в который втянули всю страну. Смешно смотреть и слушать», – добавил Домников.

«Мне это кажется какой-то постановкой, – в свою очередь – в свою очередь отметил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. «После «Новичка» выздороветь невозможно, – указал эксперт. – По крайней мере, я таких примеров не знаю. Для сравнения, Сергею Скрипалю в течение 5 минут сделали инъекцию – вкололи антидот, и то живым его до сих пор не видели».

Если же принять версию об отравлении Навального веществом из группы «Новичок», то надо поверить в несколько нелогичных обстоятельств, отметил Никулин. «Яд подействовал в течение нескольких часов, Навальному стало плохо в самолете. Пока он приземлился, приехала «скорая», прошло минимум 40 минут или час. И он жив-здоров», – констатировал эксперт.

По мнению Никулина, «эта история рассчитана на очень неискушенного западного обывателя. Сейчас мы не имеем никаких доказательств, что факт отравления имел место быть. Так что это вилами по воде писано и похоже на постановку сирийских «Белых касок»», – добавил Никулин.

Напомним, что российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу о возможном отравлении Навального.