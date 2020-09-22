Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» – Александра Карелина и Григория Ледкова.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области», – отмечается в проекте постановления. Ранее «Единая Россия» рекомендовала Законодательному собранию Новосибирской области делегировать Карелина в Совет Федерации.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ледкова Григория Петровича, избранного по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу №225 (ЯНАО), 16 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», – цитирует еще один документ ТАСС.

Карелин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года. Трехкратный победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и России. В Госдуме Карелин входил в состав комитета по энергетике, а также занимал пост замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Ледков занимал в Думе пост замглавы комитета по делам национальностей.