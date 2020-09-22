У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

Брат преподавателя МГЛУ Надежды Тухтаровой, пострадавшей в аварии с участием рэпера Эллея (Эльман Гулиев) сообщил, что ей становится хуже, у женщины оторвалась почка.

«Идет операция. У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», – сказал Сергей Тухтаров 360.

Он добавил, что с женщиной находится ее дочь.

У родственников есть отец-инвалид, которому не сообщали о ДТП, близкие боятся передавать ему плохие новости.

Тухтаров отметил, что представители музыканта не связывались с ним и не пытались повлиять на ход дела.

«Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли «обоюдка». <...> Очень важно установить, что он ехал на красный свет. <...> Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», – сказал он.

Тухтаров не верит, что рэпер будет наказан, в случае заключения Эллей сможет выйти по УДО, уверен родственник пострадавшей.

Напомним, Надежда Тухтарова после аварии попала в больницу.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера задержали после ДТП. Позднее стало известно, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв. За музыкантом числятся 29 нарушений правил дорожного движения.