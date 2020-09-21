Соловьев возмутился словами назвавшего ликвидацию Хаттаба «терактом» журналиста

Взгляд
21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
Разделы

Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
Перейти в раздел…

Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 20 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Евросоюз решил не отзывать послов из Минска
    Россия заявила о способности защититься при любом развитии ситуации с ДСНВ В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы Тихановская предсказала протесты в Белоруссии на годы Эксперт предложил меры для снижения числа ДТП с участием велокурьеров
    ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии Захарова пошутила над скоростью ответа Германии на запрос по Навальному Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО Появилось объяснение «катастрофического вымирания» слонов в начале года
    В Сети нашли нестыковки в версиях с изъятой одеждой Навального Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН Водитель Infiniti сбил троих пешеходов в Москве Синоптики сказали, когда в Центральной России начнется бабье лето

    Главная тема


    Эстония возобновила атаки на русский язык

    решение модератора


    На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

    гонка вооружений


    В России оценили ультиматум США о продлении ДСНВ

    Видео

    американские санкции


    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    защита страны


    Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

    «Максим Горький»


    Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

    Рош ха-Шана


    Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?

    Соловьев возмутился словами назвавшего ликвидацию Хаттаба «терактом» журналиста

       21 сентября 2020, 19:35
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Алексей Нечаев

    «Герои Фишмана находятся среди тех, кто убивал детей, взрывал дома со спящими россиянами и отрезал головы российским военнослужащим», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал высказывание журналиста Михаила Фишмана о том, что ликвидация главаря боевиков Хаттаба в Чечне была «терактом».

    «А что вас удивляет? Разве один Фишман оправдывает террористов? По большому счету, Фишман ясно дает понять, на чьей он стороне. Ранее тот же Гасан Гусейнов назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой». Это для нас с вами подобные выражения – за краем. А для Фишмана такие заявления – норма», – сказал телеведущий Владимир Соловьев.

    «Он ведет борьбу с «кровавым режимом», а для этой борьбы все средства хороши. Его герои находятся среди тех, кто убивал детей, взрывал дома со спящими россиянами и отрезал головы российским военнослужащим. Вон там его герои и кумиры», – отметил собеседник.

    Соловьев также предположил, что никаких мер со стороны правоохранителей в отношении Фишмана не последует. «В нашей стране – нет. Они же все в домике. Они могут делать все, что угодно, им все можно. Их никто никогда не тронет, потому что они у нас особенные», – заключил телеведущий.

    В понедельник российский журналист Михаил Фишман, обсуждая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ситуацию с Навальным, заявил, что отравление международного террориста Хаттаба было «терактом».  

    «Есть один случай, о котором мы забываем – это смерть Хаттаба в 2002 году. Неизвестно, чем он был отравлен. Но симптомы и то, как он погиб, дотронувшись до конверта с письмом, как погибли люди в его окружении, вся клиническая картина похожа на «Новичок», – сказал Фишман.

    «И в том, что это был теракт... ну, убийство террориста Хаттаба, которое было организовано ФСБ России – ни у кого нет сомнений», – добавил журналист.

    Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

    При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

    Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

    Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

    Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

    Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •