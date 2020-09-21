Соловьев возмутился словами назвавшего ликвидацию Хаттаба «терактом» журналиста

«Герои Фишмана находятся среди тех, кто убивал детей, взрывал дома со спящими россиянами и отрезал головы российским военнослужащим», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал высказывание журналиста Михаила Фишмана о том, что ликвидация главаря боевиков Хаттаба в Чечне была «терактом».

«А что вас удивляет? Разве один Фишман оправдывает террористов? По большому счету, Фишман ясно дает понять, на чьей он стороне. Ранее тот же Гасан Гусейнов назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой». Это для нас с вами подобные выражения – за краем. А для Фишмана такие заявления – норма», – сказал телеведущий Владимир Соловьев.

«Он ведет борьбу с «кровавым режимом», а для этой борьбы все средства хороши. Его герои находятся среди тех, кто убивал детей, взрывал дома со спящими россиянами и отрезал головы российским военнослужащим. Вон там его герои и кумиры», – отметил собеседник.

Соловьев также предположил, что никаких мер со стороны правоохранителей в отношении Фишмана не последует. «В нашей стране – нет. Они же все в домике. Они могут делать все, что угодно, им все можно. Их никто никогда не тронет, потому что они у нас особенные», – заключил телеведущий.

В понедельник российский журналист Михаил Фишман, обсуждая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ситуацию с Навальным, заявил, что отравление международного террориста Хаттаба было «терактом».

«Есть один случай, о котором мы забываем – это смерть Хаттаба в 2002 году. Неизвестно, чем он был отравлен. Но симптомы и то, как он погиб, дотронувшись до конверта с письмом, как погибли люди в его окружении, вся клиническая картина похожа на «Новичок», – сказал Фишман.

«И в том, что это был теракт... ну, убийство террориста Хаттаба, которое было организовано ФСБ России – ни у кого нет сомнений», – добавил журналист.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.