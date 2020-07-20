ВШЭ отреагировала на слова профессора Гусейнова об «освободительном» теракте 2002 года на Дубровке

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов в ходе беседы в Facebook комментарий назвал теракт 2002 года на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В НИУ ВШЭ заявили о неприемлемости оправдания терроризма.

Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров заявил, что использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов неприемлемо, сообщает «Говорит Москва».

«И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то Университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», – заявил Лавров.

До этого Гусейнов в Facebook дал свою характеристику теракту на Дубровке, комментируя пост журналистки Анны Наринской. Позднее Наринская удалила пост, как она пояснила, из соображений безопасности.

Гусейнов заявил, что не оправдывает взятие заложников, а объясняет: «Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа», – написал профессор.

В прошлом году Гусейнов также оказался в центре скандала после публикации в Facebook, в которой заявил, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», в которой говорят на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком». Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что «непродуманные высказывания» Гусейнова, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза.

Газета ВЗГЛЯД анализировала высказывание Гусейнова.