Украина возобновила работу КПП «Новые Яриловичи»

Украина в понедельник возобновила работу закрытого с 16 сентября пункта пропуска «Новые Яриловичи» (сопредельный пункт на белорусской стороне «Новая Гута»), где собралась группа хасидов-паломников, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

«21 сентября с 11.00, по поступившей официальной информации от украинской стороны, в пункте пропуска «Новые Ярыловичи («Новая Гута») возобновлен пропуск граждан и транспорта, в том числе грузового», – передает ТАСС сообщение белорусского ведомства.

Напомним, группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.

18 сентября хасиды удалились от украинской границы.