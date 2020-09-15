Погранслужба Украины остановила «прорыв» верующих евреев с территории Белоруссии

Глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области и попыталась въехать на территорию Украины. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Голова ДПСУ зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну попри обмеження... Опубликовано Державна прикордонна служба України Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Пограничники запретили верующим евреям въезд в страну. Дейнеко, в свою очередь, показал им требования постановления кабмина относительно ограничения въезда иностранцев.

По словам главы погранслужбы, каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также Дейнеко заявил о невозможности нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время задействованы резервы ведомства и организовано взаимодействие с подразделениями нацполиции и нацгвардии Украины, ситуация остается под контролем.

Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.