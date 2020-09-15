Лукашенко поручил помочь застрявшим на границе с Украиной хасидам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застрявшим на границе с Украиной.

«Паломники-хасиды со всего мира по традиции направляются в украинский городок Умань для празднования Нового года. Праздник святой и важный для верующих. Только вот в этот раз путешественники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. Сперва под Пинском наши южные соседи отказались пускать группу на Украину. А этой ночью ситуация накалилась уже под Гомелем, на пункте пропуска Новая Гута. Белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги – заблокировали границу! Таким образом сотни людей оказались на нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)», – сообщается на белорусском Telegram-канале «Пул Первого».

Уточняется, что пребывание паломников в Белоруссии находится на контроле президента.

«Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе», – говорится в сообщении канала.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда. Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.