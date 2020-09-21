Высоту орбиты МКС решили увеличить перед прибытием «Союза»

Высоту орбиты Международной космической станции 7 октября планируется поднять на 400 метров перед прибытием пилотируемого корабля «Союз» с новым экипажем, сообщил «Роскосмос».

«С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» на 7 октября запланирована очередная коррекция орбиты МКС», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, будут включены в 13.29 мск и проработают 103,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.

Напомним, в мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября».

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