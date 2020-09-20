Еврокомиссия объявила о намерении контролировать Google и Apple

Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Нам нужен лучший контроль за этими платформами», – приводит слова Бретона РИА «Новости».

Сообщается, что к концу текущего года Еврокомиссия представит новые правила, которые позволят лучше контролировать деятельность крупных платформ в вопросах борьбы с дезинформацией и защиты личных данных.

«Платформы должны проявлять большую ответственность, быть подотчетными и более прозрачными. Настало время пойти дальше мер саморегулирования», – прокомментировала это Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты ценностей и прозрачности.

Напомним, ранее глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США.

В субботу китайский сервис TikTok подтвердил, что будет сотрудничать с корпорацией Oracle и ретейлером Walmart.