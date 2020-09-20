TikTok подтвердил партнерство с Oracle

Китайский сервис TikTok подтвердил, что будет сотрудничать с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart.

В TikTok выразили радость в связи с тем, что их совместное с Oracle и Walmart предложение снимет «озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США». Сервис заявил, что «в восторге» от возможности «служить многообразному и креативному сообществу», передает РИА «Новости».

Компания Oracle должна стать техническим партнером TikTok, будет отвечать за безопасность данных американских пользователей, «станет надежным поставщиком технологий». С Walmart обсуждается «коммерческое сотрудничество». TikTok хочет создать около 25 тыс. рабочих мест в США.

Минторг США на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории страны, запрет должен был вступить в силу 20 сентября, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил сделку Oracle и TikTok.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.