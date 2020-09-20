Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил приобретение корпорацией Oracle американского сегмента TikTok.

Трамп сообщил, что «благословил сделку», передает РИА «Новости».

«Да, утвердил в принципе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News

Американский президент сказал, что «будет замечательно», если участники сделки «доведут ее до конца», но «если нет, то тоже будет окей».

«Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится», – сказал Трамп.

Он заявил, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.

По его словам, американский сегмент не будет иметь «никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно».

Президент США добавил, что в рамках соглашения будет сделано пожертвование в 5 млрд долларов на образование.

Прежде Трамп настаивал, чтобы властям США досталась «доля» от покупки.

В воскресенье в США вступает в силу запрет на скачивание популярных китайских приложений TikTok и WeChat.

Представители TikTok заявили, что в сервисе огорчены и не согласны с решением властей США о запрете приложения и выразили готовность к беспрецедентной открытости и отчетности в стране.

Напомним, китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложения на территории США. Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США.