Трамп издал новый указ против TikTok

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий работу китайского мобильного приложения TikTok в США.

Как утверждается в документе, существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance (владелец TikTok) «с помощью приобретения» музыкального сервиса musical.ly «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США.

ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создало единую платформу, передает РИА «Новости».

Президент США потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по musical.ly. В течение 90 дней (срок могут продлить еще на 30 дней) комитет по иностранным инвестициям должен потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов в США и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.

После этого ByteDance должна предоставить комитету письменный отчет.

Напомним, Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.