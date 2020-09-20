Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым срок наказания

Взгляд
20 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
Разделы

Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 201 комментарий
Перейти в раздел…

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 13 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Брюссель указал на неспособность США вернуть санкции против Ирана
    В ВОЗ оценили вероятность повторной самоизоляции в России Москва опровергла заявление США о санкциях СБ ООН против Ирана Трамп заявил о зависти России к оружию США Премьер-министр Саксонии призвал достроить «Северный поток – 2»
    Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов КСИР Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе Порошенко назвал себя спасителем Украины Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle
    Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу «Чернокожая» активистка Black Lives Matter оказалась белой Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым приговор

    Главная тема


    Американцы сжигают собственную страну

    гиперзвуковое оружие


    В США придумали возможный ответ на угрозу «Авангарда»

    «нерабочие условия»


    Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска

    покушение на убийство


    Трампу отправили посылку с сильнодействующим ядом

    Видео

    ближний восток


    В конфликт турок и сирийцев вмешался русский «Искандер»

    угроза человечеству


    США угрожают ядерным ударом неядерным странам

    языковая политика


    Русская литература спасает украинскую книготорговлю

    права мигрантов


    Шведов выгоняют из Швеции

    важный проект


    Геворг Мирзаян: «Северный поток–2» стал инструментом шантажа

    небо Украины


    Андрей Манчук: Как украинцы полюбили американские бомбы

    польский поход


    Олег Хавич: В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?

    Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым срок наказания

       20 сентября 2020, 12:33
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы, заявил экс-адвокат артиста Эльман Пашаев в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

    «Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился», – передает слова Пашаева ТАСС.

    Ефремов, по словам его бывшего защитника, был уверен, что попадет за решетку, так как потерпевшие не хотели идти на контакт. «Откуда такие фантазии, что он мог получить пять лет, если это ДТП, все зависит от потерпевших, но они от всего отказались», – сказал Пашаев.

    Он также рассказал, что согласился защищать артиста, так как его об этом попросили хорошие знакомые и сказали, что нужна помощь. «Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок», – утверждает Пашаев.

    По его словам, заявления правозащитников о том, что Ефремов остался недоволен его работой, не соответствуют действительности.

    «Он не отказался от встречи со мной в СИЗО, он пришел на встречу и сказал, что передать ему», – рассказал Пашаев. Юрист утверждает, что лично общался с начальником СИЗО и предупредил его о не очень хорошем состоянии здоровья Ефремова.

    Также Пашаев подтвердил, что получил гонорар за защиту Ефремова. «Это [сумма гонорара] – адвокатская тайна, нельзя [ее разглашать]. Нулей много [в сумме]», – сказал он.

    Бывший защитник также обратился к самому Ефремову. «У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя», – сказал он.

    На ваш взгляд

     
    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?




    Обсуждение:  71 комментарий

    Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

    Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

    Между тем квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

    Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •