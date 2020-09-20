Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым срок наказания

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы, заявил экс-адвокат артиста Эльман Пашаев в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился», – передает слова Пашаева ТАСС.

Ефремов, по словам его бывшего защитника, был уверен, что попадет за решетку, так как потерпевшие не хотели идти на контакт. «Откуда такие фантазии, что он мог получить пять лет, если это ДТП, все зависит от потерпевших, но они от всего отказались», – сказал Пашаев.

Он также рассказал, что согласился защищать артиста, так как его об этом попросили хорошие знакомые и сказали, что нужна помощь. «Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок», – утверждает Пашаев.

По его словам, заявления правозащитников о том, что Ефремов остался недоволен его работой, не соответствуют действительности.

«Он не отказался от встречи со мной в СИЗО, он пришел на встречу и сказал, что передать ему», – рассказал Пашаев. Юрист утверждает, что лично общался с начальником СИЗО и предупредил его о не очень хорошем состоянии здоровья Ефремова.

Также Пашаев подтвердил, что получил гонорар за защиту Ефремова. «Это [сумма гонорара] – адвокатская тайна, нельзя [ее разглашать]. Нулей много [в сумме]», – сказал он.

Бывший защитник также обратился к самому Ефремову. «У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя», – сказал он.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

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Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

Между тем квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.