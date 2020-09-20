Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином времен войны

Миннеаполис из-за погромов напоминал Берлин времен Второй мировой войны, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сказал, что сотрудники федеральных органов за полчаса навели в городе порядок, передает ТАСС.

По словам Трампа, канал CNN заявлял, что протесты проходят мирно, но за спиной корреспондентов «все было охвачено пламенем», город «выглядел, как Берлин во время войны».

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор.

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