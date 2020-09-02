Шведская семья заколотила детей в комнате из-за страха перед коронавирусом

Супруги из Швеции заколотили дверь в комнату своих детей из-за страха заболеть коронавирусом. Дети находились в изоляции четыре месяца.

Запертыми в комнате оставались две девочки 17 и 16 лет и мальчик 10 лет. Дети сидели в полной изоляции с марта 2020 года. Мигранты получали информацию о пандемии коронавируса из СМИ своей родной страны, передает «Рен ТВ».

По данным местных СМИ, суд постановил изъять детей из семьи. Супружеская пара намерена обжаловать решение суда.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В августе стало известно, что смертность в этой стране побила 150-летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.

При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств.