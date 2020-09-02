Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Бориса Клюева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Бориса Клюева, назвав его «хранителем легендарных традиций театрального искусства и кинематографа».

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Владимировича Клюева. Народный артист России Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров – хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», – передаются слова российского лидера в телеграмме на сайте Кремля.

Путин также добавил, что Борис Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1969 года – актер Государственного академического Малого театра России, где исполнил различные роли более чем в 60 спектаклях.

Он снимался в ряде известных советских фильмах, в частности «ТАСС уполномочен заявить», «Криминальный квартет», «Наградить (посмертно)». Клюев не раз исполнял роли в экранизациях: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Очарованный странник», одной из самых известных ролей Клюева стала роль графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также он известен ролями в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Всего Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября. Актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году его госпитализировали. Клюев сообщал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.