Песков выразил надежду на детальное разбирательство по делу Сафронова

В Кремле надеются на детальное разбирательство по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами России», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Пресс-секретарь напомнил, что это не единственное дело о подозрении в госизмене, которое рассматривается в российских судебных инстанциях.

«Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них. Это просто невозможно», – сказал он.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, направлялась ли Владимиру Путину информация и доказательства обвинения по делу Сафронова.

«Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что это естественно информация в силу особого характера этого дела, она засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, докладывалась ли она президенту», – уточнил он.

В среду Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову арест до 7 декабря.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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