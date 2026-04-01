Москвичам пообещали облачную и теплую среду

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и дневную температуру от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ночью воздух может остыть до 4 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление составит примерно 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье днем температура поднимется до 19 градусов, а ночью ожидается до плюс одного градуса.

На регион до 23:00 пятого апреля распространен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально теплой погоды. Как отмечают синоптики, с первого по пятое апреля среднесуточная температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму более чем на 7 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптик Михаил Леус во вторник в своем прогнозе сообщил о весеннем тепле в Москве до плюс 18 градусов и возможном обновлении суточного температурного рекорда конца марта.

Синоптики ранее спрогнозировали жаркое и сухое лето по всей России.