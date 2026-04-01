В ДТП в Приморье погибла девушка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажирка легкового автомобиля погибла, еще пять человек получили травмы в результате ДТП на трассе «Уссурийск – Пограничный – Госграница» в Приморском крае, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, авария произошла на 72-м километре дороги недалеко от поселка Пограничный.

По информации ведомства, двадцатилетняя пассажирка скончалась на месте до приезда медиков. Среди пострадавших – 36-летний водитель, а также четверо пассажиров: мужчины 19 и 20 лет, женщины 39 и 21 года. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В полиции уточнили, что водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением при повороте, в результате чего и случилось ДТП. Следствие возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ, связанной с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим по неосторожности смерть человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

