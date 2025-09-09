Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Приморье
В Приморском крае на трассе Уссурийск – Пограничный автомобиль Honda Civic наехал на лошадь, погиб мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП случилось на 33-м километре автодороги Уссурийск – Пограничный в Октябрьском округе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Водитель Honda Civic, 36-летний мужчина, двигавшийся со стороны Уссурийска в направлении поселка Липовцы и совершил наезд на вышедшую на дорогу лошадь.
Погиб пассажир, сидевший слева на заднем сиденье, он скончался до приезда скорой. Водитель и еще один пассажир, 25-летний мужчина, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Авария произошла ночью, участок дороги имел сухое асфальтовое покрытие и был освещен. Столкновение привело к сильной деформации кузова автомобиля. Установлено, что водитель не имел водительских прав. Машина была изъята сотрудниками полиции.
Правоохранители отметили, что владелец лошади обязан возместить причиненный ущерб и может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
