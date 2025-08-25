Юноша без прав в Туве устроил смертельное ДТП

Tекст: Алексей Дегтярев

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 876-м километре трассы Р-257 в Туве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

За рулем Toyota Funcargo находился 19-летний житель Кызыла, не имевший водительских прав. Его мать передала ему управление автомобилем после поста ДПС.

В салоне находились 35-летняя женщина и трое несовершеннолетних родственников в возрасте от девяти до 17 лет. Молодой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vellfire, в которой находились семь человек.

Мать, трое детей и сам водитель были доставлены в реанимацию с тяжелыми травмами. Позже 17-летний пассажир скончался в медучреждении. В результате ДТП во второй машине пострадал один человек.

Оба водителя прошли медосвидетельствование, алкоголь в их крови не обнаружен. В отношении молодого водителя и его матери начата проверка, действиям участников аварии будет дана правовая оценка.

