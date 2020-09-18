Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти

Ливия возобновит добычу и экспорт нефти после многомесячной приостановки, об этом заявил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

«Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан ... решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма», – передает «Прайм» слова Хафтара.

По его словам, уровень жизни ливийцев ухудшился на фоне «безумной борьбы за власть» в Ливии.

По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC), потери бюджета из-за остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 млрд долларов.

«Мы будем бороться ради единства Ливии, пока мы живы, и мы без колебаний пойдем на уступки с полной уверенностью, если пользу от этого получит наш народ», – сказал Хафтар.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

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