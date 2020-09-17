Россия осудила скрытую передачу Франции и Швеции проб Навального

Россия негативно оценивает то, что Германия скрытно передала своим партнерам биоматериалы находящегося в клинике Charite блогера Алексея Навального, отказывая Москве в содействии по случившемуся, говорится в комментарии МИД России.

«Весьма негативно оцениваем то, что ФРГ, отказывая в содействии российским правоохранительным органам, скрытно передала своим проверенным партнерам биоматериалы Навального. Понятно, что это было сделано с политическим подтекстом, чтобы Париж и Стокгольм автоматически подтвердили голословные обвинения Берлина в адрес России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В четверг в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

По его словам, яд обнаружили специалисты из Германии спустя две недели после госпитализации Навального.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», – говорится в посте.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.