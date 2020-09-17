Су-27 перехватил американский и шведский самолеты над Балтийским морем

Истребитель Су-27 из состава российских дежурных сил по противовоздушной обороне Балтийского флота провел перехват над Балтийским морем двух самолетов США и Швеции, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Российские средства контроля за воздушным пространством зафиксировали в четверг две цели над нейтральными водами Балтийского моря, обе цели двигались в сторону российской границы, передает ТАСС сообщение центра.

Для опознания и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», – говорится в сообщении.

Самолеты не нарушили границу России.

Ранее в четверг российский истребитель перехватил два бомбардировщика ВВС США над акваторией Берингова моря.