Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн

Нарядившись в украинские национальные костюмы, хасиды исполнили гимн Украины, чтобы их пустили на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области.

«В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах», – сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает ТАСС.

«Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!» – восклицают хасиды на границе Белоруссии и Украины, говорится в сообщении.

По данным пограничников, на белорусско-украинской границе находится более 2 тыс. хасидов.

Официальная позиция Украины не позволяет пустить их на территорию, поскольку в связи с пандемией страна закрыла границы для иностранцев.

«Исключений для хасидов не будет», – заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

«Наша рекомендация – вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны», – добавил он.

Посол Израиля на Украине Джоел Лион поддержал позицию Киева и также посоветовал хасидам вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что Минск обратился к Киеву с призывом уважать права человека, права верующих в связи с ситуацией с паломниками-хасидами, которые застряли на белорусско-украинской границе.

При этом израильский министр призвал паломников-хасидов вернуться домой.