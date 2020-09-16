Белоруссия призвала Украину уважать права верующих в ситуации с хасидами

Минск обратился к Киеву с призывом уважать права человека, права верующих в связи с ситуацией с паломниками-хасидами, которые застряли на белорусско-украинской границе.

«Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма», – цитирует ТАСС сообщение белорусского МИД.

Белорусское ведомство призвало украинскую сторону «спуститься на землю» и начать диалог с хасидами, поскольку те «не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав».

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.