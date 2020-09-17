Израильский министр призвал паломников-хасидов вернуться домой

Израильским паломникам-хасидам, которые пытаются добраться до города Умань на Украине, следует вернуться домой, с таким заявлением к верующим обратился министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.

«Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Белоруссию или Молдавию, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы», – цитирует ТАСС заявление министра в Twitter.

«Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении», – добавил Элькин.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.

Минск обратился к Киеву с призывом уважать права человека, права верующих в связи с ситуацией с паломниками-хасидами, которые застряли на белорусско-украинской границе.