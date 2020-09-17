Ургант высмеял фото Петросяна с сыном

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу прокомментировал фотографию юмориста Евгения Петросяна с сыном – артист поделился снимком накануне.

Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«Как сказали в роддоме, когда увидели отца, «чума чудильная», – пошутил Ургант.

Телеведущий также обратил внимание, как на снимке сын Петросяна смеется.

«Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки», – сказал ведущий.

Соведущий Дмитрий Хрусталев подметил, что снимок напоминает сцену с львенком Симбой из мультфильма «Король лев»: «Когда отец поднимает ребенка и говорит: «Смотри, Симба, все эти артисты «Кривого зеркала» скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда».

Ранее Петросян в свой 75-й день рождения опубликовал в Сети фото с сыном. Мальчика назвали Ваган.

До этого юрист подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что новая жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. При этом бывшие супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Артист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова жаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.