Помощница Петросяна пожаловалась на травлю из-за слухов о свадьбе с комиком

Помощница комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ, которая началась из-за слухов о ее бракосочетании с юмористом.

Пост с заявлением Брухунова опубликовала в Instagram. Она обратилась к СМИ, назвав журналистов «грязными стервятниками».

«Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов», – заявила она, отметив, что не будет комментировать свою личную жизнь, а также публиковать фотографии родных и близких в соцсетях.

«Мне не за что ни перед кем оправдываться!», – подчеркнула помощница юмориста.

Брухунова добавила, что события последних дней укрепили ее в мыслях о безнаказанности клеветы. Также она отметила, что является самостоятельным человеком, а не «довеском» к Петросяну.

Ранее появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил.

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и артистки Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. При этом виновницей расставания называли Брухунову.

Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.