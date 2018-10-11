Названа стоимость совместного имущества Петросяна и Степаненко

Приставы завершили опись имущества, нажитого в браке юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, в том числе в квартире артиста в центре Москвы, рассказал его адвокат Сергей Жорин; стоимость всего описанного составила 1,5 млрд рублей.

«Опись совместно нажитого имущества проведена, и теперь необходимо провести его оценку. А это около 5 тыс. единиц учтенного приставами имущества, включая книги, фарфор и картины», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Юрист добавил, что опись была проведена в присутствии Петросяна, а Елена Степаненко была уведомлена о мероприятии, но не пришла.

Жорин сказал, что юморист предложил Степаненко разделить культурные ценности без участия суда, поскольку это займет очень много времени.

Большая часть имущества находится в московской квартире Петросяна. Ее стоимость составляет примерно 50% от цены всего нажитого имущества четы.

Стоимость всего совместного имущества Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 млрд рублей, добавляет агентство.

Ранее адвокат юмориста рассказывал, что супружеской паре оказалось нечем платить за коммунальные услуги.

До этого в ходе бракоразводного процесса Хамовнический суд Москвы арестовал счета Степаненко.