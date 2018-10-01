Счета Елены Степаненко арестованы

У артистки Елены Степаненко арестованы счета в ходе бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном.

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета Степаненко по ходатайству стороны Петросяна, сообщил адвокат последнего Сергей Жорин, передает ТАСС.

«Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей», – сказал адвокат Петросяна.

В результате ареста заблокированы десятки миллионов рублей, сообщил источник агентства.

Ранее Елена Степаненко рассказывала о «потоках лжи», которые изливались на нее со стороны юмориста.

Петросян позднее пошутил про пригретую на груди змею.