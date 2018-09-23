Разводящийся Петросян пошутил про пригретую на груди змею

Юморист Евгений Петросян, находящийся в громком бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, пошутив про пригретую на груди змею.

«Пригрел на груди... P.S Слева рука Натальи Дуровой», – написал Петросян в Instagram к своей архивной фотографии с живой змеей на плечах.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.