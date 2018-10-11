Петросян и Степаненко развелись

Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», – сказал ТАСС адвокат.

Бракоразводный процесс артистов, которые были женаты 32 года, начался 6 августа. О причине расставания официально не сообщается, однако некоторые источники говорили о связи Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Стоимость совместно нажитого имущества артистов оценивается в 1,5 млрд рублей. Теперь бывшим супругам предстоит раздел этого имущества. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57%.