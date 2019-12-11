Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

Юморист Евгений Петросян не подтвердил, но и не опроверг слухи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Петросян опубликовал снимок с известным адвокатом Сергеем Жориным. В комментарии под фото Петросян рассказал о посещении спектакля «Ревизор» в Театре Олега Табакова, однако также затронул тему своей предполагаемой женитьбы.

«СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», – написал Петросян в Instagram.

В комментариях одна из поклонниц заметила, что вскоре в СМИ появится информация, что Петросян опроверг слухи о свадьбе, однако юморист заявил, что «ничего не опровергал и не утверждал».

Ранее сообщалось, что 74-летний Петросян женился на 30-летней помощнице.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.