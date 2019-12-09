Стало известно о женитьбе Петросяна на молодой помощнице

Юморист Евгений Петросян, которому в сентябре исполнилось 74 года, женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, сообщают СМИ.

О бракосочетании сатирика и его возлюбленной рассказал «Комсомольской правде» человек из окружения пары. По его словам, Петросян женился на Брухуновой в начале декабря.

Сама Брухунова в начале декабря также опубликовала в Instagram фотографию свадебного букета, намекнув, что теперь она стала законной женой Петросяна.

Кроме того, на безымянном пальце правой руки Брухунова теперь носит кольцо.

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Стоимость совместно нажитого имущества артистов, которое они сейчас делят, оценили в 1,5 млрд рублей. На спорное имущество суд наложил запрет, чтобы ни один из супругов не попытался его продать, также арест наложен на счета Петросяна и Степаненко.