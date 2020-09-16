Петросян на юбилей впервые показал сына

Артист Евгений Петросян в свой 75-й день рождения опубликовал в Сети фото с сыном. Мальчика назвали Ваган.

Фотография была опубликована в Instagram.

«А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!», – подписал артист.

Ранее Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что новая жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. При этом бывшие супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова жаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.

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