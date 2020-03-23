Петросян и его молодая жена стали родителями

Юморист Евгений Петросян и его новая жена Татьяна стали родителями, сообщил источник в окружении пары.

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы – познают радости отцовства и материнства», – сообщил источник изданию «Стархит».

Для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть уже взрослая дочь, для его супруги это первенец. По данным издания, пара отдыхает в Эмиратах уже около двух недель, где отмечали день рождения Татьяны. СМИ предполагает, что супруги воспользовались услугами суррогатного материнства.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Ранее появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, а Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании.