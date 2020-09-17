Пушков: Помпео раскрыл истинную роль США в белорусском Майдане

«Поскольку Литва уже признала Тихановскую в качестве избранного главы государства, можно сделать вывод, что США начали операцию «белорусский Гуайдо» по аналогии с Венесуэлой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал благодарность главы Госдепа Майка Помпео Литве за «лидирующую роль в обеспечении независимости Белоруссии».

«Госсекретарь США Майк Помпео подтверждает то предположение и ту информацию, которые есть у России, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в подготовке и поддержке белорусского Майдана, но предпочитают держаться в тени. А пальму первенства на уровне публичной политики и СМИ отдают Литве и Польше», – убежден глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Госсекретарь Помпео на встрече с главой литовской дипломатии Линасом Линкявичюсом выразил Литве признательность за «лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны».

Неделю назад Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». В ответ в белорусском парламенте обвинили Литву в грубом вмешательстве во внутренние дела республики и проявлении открытого неуважения к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство.

По словам сенатора Пушкова, Литва, равно как и Польша, с самого начала взяли на себя роль наконечника копья в этой операции. «Древко же этого копья держат более крупные страны. Литва не обладает ресурсами и возможностями, чтобы давить на Беларусь. Она сосед, которому отдали первую роль в публичной политике», – отметил собеседник.

Заявление Помпео также подтверждает, что за Белоруссию идет геополитическая схватка. Это попытка оторвать республику от России и перебросить ее, как и Украину, в западный лагерь под предлогом недовольства части населения правлением Александра Лукашенко, считает Пушков.

С учетом происходящего в Белоруссии и того, что Литва уже признала Тихановскую в качестве избранного главы государства, можно сделать вывод, что началась операция «белорусский Гуайдо» по аналогии с Венесуэлой, добавил сенатор.

«Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявлен США и союзниками законным президентом страны. Теперь этот сценарий начинают проводить в Белоруссии – только в роли Гуайдо Тихановская. Ее будут всячески продавливать в качестве «легитимного» главы государства», — заключил Пушков.

Напомним, что по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции, о создании которого сообщила Тихановская, является попыткой захвата власти в республике.

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