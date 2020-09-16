Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Астраханскую область

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Астраханскую область, в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Спирин.

«В рамках пилотной поставки отрабатываются логистические цепочки доставки вакцины в субъекты России и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, преимущественно работающие в ковидных госпиталях, которые не болели новой коронавирусной инфекцией и не имеют антител. Первая партия вакцины поступила в регион», – цитирует ТАСС Спирина.

В Министерстве здравоохранения Астраханской области уточнили, что пока поступило 42 дозы вакцины.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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