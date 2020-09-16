Пьяные российские туристки тапками избили медсестру в Турции

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС<br>REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Пьяные российские туристки тапками избили медсестру в Турции

    16 сентября 2020, 11:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Турции полиция задержали россиянок, которые напали на медсестру в отеле, сообщили СМИ.

    Как передает НТВ, туристки пришли в медкабинет при гостинице, так как у одной из них болела ступня. Врач принимал другого пациента, и медсестра попросила их подождать и надеть медицинские маски.

    После этого между медсестрой и россиянками произошел конфликт, в ходе которого одна из туристок бросила в женщину тапок. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали россиянок, отвезли их сначала в участок, а потом в больницу, где было установлено, что они были пьяными.

    Ранее украинец впал в кому после драки с россиянином в Турции.

    Напомним, в турецкой прессе сообщали, что в пятизвездочном отеле в Анталье изнасиловали 15-летнюю туристку из России, приехавшую отдыхать с семьей. Семья пожаловалась на сотрудника и отель в прокуратуру.

    В генконсульстве России в Турции уточняли, что речь идет о сексуальных домогательствах, а не об изнасиловании. Также там подчеркнули, что турецкие СМИ в нарушение законов своей страны опубликовали имя и фамилию несовершеннолетней.

    Позже стало известно, что подозреваемый арестован.


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