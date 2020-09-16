Пьяные российские туристки тапками избили медсестру в Турции

В Турции полиция задержали россиянок, которые напали на медсестру в отеле, сообщили СМИ.

Как передает НТВ, туристки пришли в медкабинет при гостинице, так как у одной из них болела ступня. Врач принимал другого пациента, и медсестра попросила их подождать и надеть медицинские маски.

После этого между медсестрой и россиянками произошел конфликт, в ходе которого одна из туристок бросила в женщину тапок. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали россиянок, отвезли их сначала в участок, а потом в больницу, где было установлено, что они были пьяными.

Ранее украинец впал в кому после драки с россиянином в Турции.

Напомним, в турецкой прессе сообщали, что в пятизвездочном отеле в Анталье изнасиловали 15-летнюю туристку из России, приехавшую отдыхать с семьей. Семья пожаловалась на сотрудника и отель в прокуратуру.

В генконсульстве России в Турции уточняли, что речь идет о сексуальных домогательствах, а не об изнасиловании. Также там подчеркнули, что турецкие СМИ в нарушение законов своей страны опубликовали имя и фамилию несовершеннолетней.

Позже стало известно, что подозреваемый арестован.