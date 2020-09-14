В турецком отеле изнасиловали российскую школьницу

В пятизвездочном отеле в Анталье изнасиловали 15-летнюю туристку из России, приехавшую отдыхать с семьей, сообщают местные СМИ.

Подозреваемый в изнасиловании – сотрудник отеля, предположительно, работающий в гостинице официантом, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.

Семья после происшествия сообщила о случившемся менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство отеля попыталось скрыть происшествие, чтобы не навредить своей репутации.

Семья пожаловалась на сотрудника и отель в прокуратуру, подозреваемый арестован.

Также делом занимается консул России в Анталье Иван Степанов. Консул обратился в Министерство туризма и ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Руководство отеля, между тем, заявило, что в произошедшем виновата сама россиянка.

«Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: «Не говори маме». «Претензия» возникла именно после этого диалога», – заявила менеджер отеля Фатма Доган в местной прессе.

В июле 2019 года сообщалось, что в Испании задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании российской туристки.