В Испании похитили и изнасиловали россиянку

В Испании задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании российской туристки.

Инцидент произошел 16 июля. Полицейские увидели на улице 25-летнюю девушку, которая попросила о помощи. На руках и ногах у нее были обнаружены гематомы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету La Vanguardia.

Россиянка рассказала, что заснула на скамейке в городе, а проснулась на пустыре, где ее насиловали и удерживали в течение двух дней. По словам девушки, ее накачали наркотиками, однако ей удалось сбежать. Правоохранители доставили ее в больницу.

Известно, что насильников было четверо. Двое подозреваемых уже задержаны, они оказались гражданами Румынии. Также задержана испанка, которая может являться их сообщницей. Двое подозреваемых все еще находятся в розыске.

Ранее в индийском курортном городе Манали двое местных мужчин напали на 33-летнюю российскую туристку и изнасиловали ее.