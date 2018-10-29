В Индии изнасиловали россиянку

В индийском курортном городе Манали двое местных мужчин напали на 33-летнюю российскую туристку и изнасиловали ее.

Туристка рассказала, что на нее напали двое мужчин и утащил в автомобиль. В заявлении женщины говорилось, что они увезли ее в уединенное место около городского храма и надругались над ней, пишет Hindustan Times.

В связи с фактом изнасилования двумя или более лицами полиция возбудила уголовное дело. Пострадавшую доставили в больницу для осмотра.

По данным издания, изнасилования в Индии не являются редкостью. Например, в мае 2018 года японскую туристку изнасиловал местный таксист. Похожие сообщения появляются в местных СМИ ежемесячно.