Задержан подозреваемый в домогательствах к 15-летней россиянке в Турции

В Турции задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах к 15-летней россиянке, заявили в российском генконсульстве, ситуацией занимается консул Иван Степанов.

Мужчину посадили под арест, передает «Комсомольская правда».

Сейчас следователи проводят с ним следственные действия.

Ранее в генконсульстве уточняли, что речь идет именно о сексуальных домогательствах, а не об изнасиловании. Также там подчеркнули, что турецкие СМИ в нарушение законов своей страны опубликовали имя и фамилию несовершеннолетней.

До этого в прессе сообщали, что в пятизвездочном отеле в Анталье изнасиловали 15-летнюю туристку из России, приехавшую отдыхать с семьей. Семья пожаловалась на сотрудника и отель в прокуратуру, подозреваемый арестован.