Oracle выразила готовность стать партнером в сделке по продаже TikTok

Компания из США Oracle сообщила, что выступит технологическим провайдером в предлагаемой властям сделке по TikTok, подтвердив слова главы американского минфина Стивена Мнучина.

«Oracle подтверждает заявление министра Мнучина, что она является частью предложения, поданного ByteDance в министерство финансов на выходных, где Oracle выступает как доверенный технологический провайдер», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Мнучин в понедельник говорил, что подавал такое заявление. Оно, по его словам, подразумевает создание компании TikTok Global, штаб-квартира которой расположится в США, это позволит создать 20 тыс. рабочих мест.

«Пока не могу говорить обо всех аспектах предложения, мы будем его рассматривать на этой неделе, после чего подготовим свою рекомендацию для президента и будем рассматривать это вопрос с ним», – говорил министр.

Ранее сообщалось, что владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance отказалась продавать его Microsoft.

Китайские власти считают, что запрет приложения в США лучше, чем его продажа американским компаниям, сообщали СМИ.

ByteDance требовала около 30 млрд долларов за американский сегмент социальной сети TikTok. Сообщалось, что купить его могут Oracle или Microsoft.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.