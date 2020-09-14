Китайская компания отказалась продать TikTok в США Microsoft

Владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance отказалась продавать его Microsoft, сообщает американская компания.

В Microsoft выразили уверенность, что предложение компании «было бы хорошо для пользователей TikTok и одновременно защитило бы национальные интересы».

Bloomberg пишет, что компания Oracle активизировала переговоры о покупке TikTok, передает РИА «Новости».

Reuters сообщает, что ByteDance выбрала Oracle для продажи американского сегмента TikTok, но китайской компании потребуется одобрение потенциальной сделки со стороны правительств США и Китая, передает ТАСС.

Напомним, как сообщали СМИ, китайские власти считают, что запрет приложения TikTok в США лучше, чем его продажа.