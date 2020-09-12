Власти Китая выступили против продажи TikTok в США

Китайские власти считают, что запрет приложения TikTok в США лучше, чем его продажа, заявили источники.

По их словам, Пекин опасается, что вынужденную продажу TikTok расценят как проявление слабости Китая, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Владеющая TikTok китайская компания ByteDance заявила, что власти Китая не предлагали закрыть сегменты TikTok в США или каких-либо других странах.

Напомним, ByteDance требует около 30 млрд долларов за американский сегмент социальной сети TikTok. Сообщалось, что купить его могут Oracle или в Microsoft.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.

Глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США.